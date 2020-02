SAÚDE Estado decreta alerta máximo para possível epidemia de Dengue MS já registra 12 mil notificações da doença desde o início do ano

19 FEV 2020 - 09h:26 Por Thais Cintra - Assessoria Unimed CG - Ses MS

Mato Grosso do Sul decretou estado de alerta por conta dos casos notificados de dengue, de acordo com Governo do Estado. Do dia 1º de janeiro até 14 de fevereiro, 11 mortes foram confirmadas e 12 mil notificações registradas. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (SES), 48 municípios estão com alta incidência da doença. O especialista em infectologia da Unimed Campo Grande traz informações sobre uma possível epidemia. Confira mais informações no link abaixo: