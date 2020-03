PANDEMIA Estado ‘está cercado’ por novos casos do coronavírus Medidas de prevenção são tomadas em cidades da fronteira com Bolívia e Paraguai

14 MAR 2020 - 13h:40 Por Giovanna Dauzacker

Embora ainda não tenha nenhum caso confirmado de COVID-19, os países que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul já contabilizam confirmações da doença causada pelo novo coronavírus. Além disso, entre as cinco unidades federativas que possuem divisa com o estado, apenas Mato Grosso e Goiás ainda não registram casos. São Paulo é o local com maior número de confirmações, com 42. Já o Paraná possui seis e Minas Gerais, um.

País vizinho de Mato Grosso do Sul, o Paraguai enfrenta cinco casos confirmados de COVID-19. Na última semana, as atividades nas universidades de medicina em Pedro Juan Caballero, cidade-irmã de Ponta Porã, foram suspensas por quinze dias, como forma de prevenção à doença. Em outro limite do estado, a Bolívia confirmou, na última terça-feira (10), dois primeiros casos do novo coronavírus, sendo um deles em Santa Cruz, município que faz divisa com Corumbá.

Na última quinta-feira (12), a Secretaria Estadual de Saúde se reuniu com o Comitê de Operações Emergenciais e com a Secretaria de Saúde de Campo Grande, para discutir ações preventivas contra a nova doença e também contra a dengue.

Segundo o secretário estadual, Geraldo Rezende, para enfrentar as duas enfermidades, 50 novos leitos serão ativados em hospitais de todo o estado para a internação de pacientes. Ainda de acordo com o secretário, com relação às fronteiras, as medidas estão sendo tomadas em conjunto com as autoridades sanitárias dos países. “Os nossos secretários municipais da faixa de fronteira estão todos preparados e outras instituições do estado, como a Secretaria de Segurança Pública, também dão colaboração”, explica.