SAÚDE Estado faz 100 exames em dois dias, mas permanece sem casos novos da COVID-19 Boletim do Coronavírus informa 34 casos suspeitos, com 24 confirmações, e 358 notificações em Mato Grosso do Sul

25 MAR 2020 - 18h:36 Por Marcus Moura/CBN

Informações foram divulgadas durante live no Facebook, realizada pelo Governo do Estado, para informar as atualizações sobre a doença em MS - Divulgação/OMS Sem novos casos registrados em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Saúde ressalta a importância de manter as medidas instauradas contra o novo coronavírus. Entre terça-feira e quarta-feira, foram realizados 100 exames para averiguar a infecção pelo vírus. Ouça na matéria:

Deixe seu Comentário