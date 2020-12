ENTREVISTA Estado terá que tomar atitude, se municípios não tomarem, diz governador Vacina só será comprada após autorização do Ministério da Saúde

9 DEZ 2020 - 12h:50 Por Gabi Couto/Ingrid Rocha

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) foi o entrevistado desta quarta-feira (09) no programa CBN Campo Grande. Ele mostrou otimismo em relação a vacinação contra a covid-19, após a conversa com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

“As vacinas serão compradas assim que aprovadas. Pedimos celeridade da Anvisa para liberar a imunização. Tudo será coordenado pelo Ministério da Saúde. O ministro disse que não vai quebrar essa regra de Plano Nacional e vai assumir a responsabilidade da vacinação em todos os estados. E que a gente não tenha que desconstruir esse plano”.

Quanto ao decreto de restrição de mobilidade no Estado, Azambuja afirmou que o texto está sendo construído na Procuradoria-Geral do Estado. “Estamos nos 45 minutos do segundo tempo. Está chegando a vacina e será que não dá para aguardar um pouquinho? Vou analisar o projeto. Se não restringirmos os encontros, manifestações e festas vamos explodir o Sistema Público de Saúde (SUS). Estamos no limite dos leitos e cada dia mais pessoas contaminadas. Se não tiver um freio vai faltar leito. Se os municípios não tomam atitude nós vamos ter que tomar.”. Confira a entrevista: