CORONAVÍRUS Estado ultrapassa 100 mil casos de Covid-19 Mais 13 sul-mato-grossenses perderam a vida em decorrência da doença

2 DEZ 2020 - 13h:33 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca dos 100 mil casos confirmados de Covid-19. Nesta quarta-feira (02), foram confirmados mais 951 sul-mato-grossenses infectados pela doença. Desde o início da pandemia, o Estado contabilizou 101.102 confirmações.

Mais 13 pessoas morreram em decorrência da enfermidade nas últimas 24h. Com isso, o Estado totaliza 1.793 óbitos. A média móvel indica 7,3 mortes por dia nos últimos 7 dias.

Durante apresentação da live da Secretaria Estadual de Saúde, a secretaria adjunta de saúde, Christine Maymone, alertou para o aumento dos casos e para a consciência da população com relação a ocupação de leitos que também subiu. “Nós não temos uma rotatividade do leito rápida, porque essa é uma especificidade dessa doença”, disparou ao afirmar que o Estado vive uma segunda onda, mesmo com a primeira não tendo terminado.