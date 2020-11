EFEITO CORONA "Estamos colhendo o que plantamos", afirma secretário Geraldo Resende se diz otimista quanto à vacina, porém alerta que se não houver novas medidas de restrição, número de mortes vai aumentar expressivamente

23 NOV 2020 - 12h:55 Por Thais Cintra CBN

Com 503 novos casos de covid-19 confirmados em Mato Grosso do Sul nos últimos dias, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, alerta novamente que haverá mais mortes pela doença, caso a população continue com o “desleixo” em relação às medidas de biossegurança. Ele pede para que o povo não se aglomere e mantenha hábitos de higienização bastante conhecidos por todos.

Nesta segunda-feira (23), o médico afirmou em entrevista na Rádio CBN Campo Grande, que o crescimento exagerado nos casos de covid-19 é consequência do afrouxamento nas restrições dos protocolos de saúde em quase todas as cidades de Mato Grosso do Sul. Ele pontua que no início do mês haviam 206 pessoas internadas, e em 15 dias esse número passou para 314 pessoas internadas em hospitais de MS. O crescimento representa aumento de 50% da taxa de internação.

“A pandemia não passou e muita gente acreditou que estava tudo normal. Se as pessoas não cuidarem de suas famílias e deixarem as regras de higiene, nós teremos um ‘sobresalto’ na doença”, afirmou. Questionado sobre o andamento das pesquisas em relação à vacina contra o coronavírus, o secretário se diz otimista, mas salienta que está convocando todos os prefeitos de Mato Grosso do Sul, para endurecerem as regras de biossegurança.