COVID-19 MS "Estamos com a circulação viral alta", diz Christine Maymone No total, o Estado registra 45.359 casos da doença desde o início da pandemia, com 16 óbitos na últimas 24h

26 AGO 2020 - 11h:17 Por Isabelly Melo

De acordo com dados divulgados pela Secretária de Saúde de Mato Grosso do Sul em live na manhã da quarta-feira (26), em apenas 24 horas foram confirmados 1.035 casos da covid-19 no Estado. Um aumento de 2,3% em relação aos casos de terça-feira (25)

No total, o Estado registra 45.359 casos da doença desde o início da pandemia, com 16 óbitos na últimas 24h, sendo 8 apenas em Campo Grande, chegando a um total de 783 mortes pela covid-19 no Estado.

Em relação a taxa de ocupação de leitos as macrorregiões de Dourados e Campo Grande são as com maior percentual de ocupação, sendo 77% e 73% respectivamente.

Do total de internações em todo o Estado, 254 pessoas estão em leitos de UTI, 172 em leitos público e 82 em leitos privados. Mais informações no site saude.ms.gov.br.