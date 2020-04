NOVO CORONAVÍRUS Estamos em guerra e vencemos algumas batalhas, destaca secretário Mato Grosso do Sul tem 255 casos do novo coronavírus, segundo boletim divulgado pela SES

30 ABR 2020 - 11h:52 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul tem 255 casos confirmados do novo coronavírus. O boletim foi divulgado nesta quinta-feira (30), durante live do Governo do Estado. Os novos casos são em Dourados (1), Três Lagoas (2), Sonora (2) e Corumbá (1). O secretário de Saúde, Geraldo Resende, falou que o estado melhorou no índice de isolamento e que mesmo com os baixos números de casos de covid-19, ainda é preciso estar atento, “Estamos em uma guerra e vencemos algumas batalhas”, disse o secretário. Ouça os detalhes: