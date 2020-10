EDUCAÇÃO Estão abertas as inscrições para Vestibular UFMS e PASSE Este ano, estão sendo oferecidas 5.276 vagas para 114 cursos

28 OUT 2020 - 20h:11 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

As inscrições para o Vestibular UFMS e para a 1ª, 2ª e 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada Seletiva – o PASSE – estão abertas de hoje, 27, até 14 de janeiro de 2021.

Este ano, estão sendo oferecidas 5.276 vagas para 114 cursos. Destes, dois são novidade: o curso Educação e Processos do Trabalho: Alimentação Escolar – Tecnológico, na modalidade a distância; e o curso de Direito do Campus de Coxim, desenvolvido na modalidade presencial.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site concurso.fapec.org, e a taxa de inscrição é R$ 120. Atenção: o período de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição vai até 11 de novembro.

Os candidatos podem optar por fazer a prova em Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã ou Três Lagoas. “Este ano, as provas de Direito e Medicina podem ser realizadas em qualquer um dos onze municípios”, informa o professor Cristiano Costa A. Vieira, pró-reitor de Graduação em exercício.

Vestibular UFMS

O Vestibular UFMS se destina a candidatos que concluíram ou irão concluir o Ensino Médio até a data prevista para matrícula na Universidade, porém é possível participar na categoria “treineiro”.

A prova será composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação, programada para que seja aplicada em 29 de janeiro de 2021. Em razão da pandemia do coronavírus, a prova poderá ser suspensa e reagendada para data futura.

Programa de Avaliação Seriada

O PASSE se destina a candidatos que ainda estão cursando o Ensino Médio e desejam ingressar na UFMS de forma seriada, por meio de avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos daquele período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre na última.

A primeira etapa é direcionada aos alunos que irão concluir o 1º ano do Ensino Médio em 2020;

A segunda etapa é direcionada para alunos que irão concluir o 2º ano do Ensino Médio em 2020;

A terceira etapa é direcionada para alunos que irão concluir o 3º ano do Ensino Médio em 2020.

É possível se inscrever para as provas mesmo que o candidato não tenha realizado a avaliação anterior, porém as etapas não realizadas receberão nota zero.

As provas são compostas por 60 questões objetivas de múltipla escolha e, na terceira etapa, uma redação. A previsão é que as três avaliações sejam aplicadas em 5 de fevereiro de 2021. Em razão da pandemia do coronavírus, a prova poderá ser suspensa e reagendada para data futura.

Prova de habilidades

Para os candidatos ao curso de licenciatura em Música, tanto do Vestibular quanto do PASSE, além da prova objetiva e da redação também é necessária a realização da Prova de Habilidades Específicas em Música. Este ano, por conta da Covid-19, ela será realizada on-line, pelo registro e envio de três vídeos separados.

Distribuição de vagas

O ingresso no primeiro semestre de 2021 será feito de maneira excepcional e não haverá distribuição de vagas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), apenas para o Vestibular (80%) e para o PASSE (20%). A decisão foi tomada para que os estudantes não sejam afetados negativamente pelos atrasos do Enem, causados pela pandemia.

Já os cursos Pedagogia – Licenciatura/noturno, Engenharia Civil – Bacharelado/integral e Direito – Bacharelado/noturno, da Cidade Universitária, que possuem ingresso no segundo semestre letivo de 2021, continuarão com a distribuição de vagas 40% para Sisu, 40% para Vestibular e 20% para o PASSE.