ONLINE Estão abertas inscrições para Semana da Inovação 2020 Evento sobre inovação pública será realizado de 16 a 19 de novembro

9 NOV 2020 - 17h:34 Por Beatriz Magalhães/CBN

Estão abertas as inscrições para a sexta edição da Semana da Inovação 2020. O evento sobre inovação pública será realizado de forma virtual. As incrições podem ser realizadas no site da Semana da Inovação. Confira: