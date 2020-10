BRASÍLIA Estatuto do Pantanal vai conciliar proteção e produção Soraya Thronicke afirma que o governo federal é contrário à criação do Estatuto

8 OUT 2020 - 06h:18 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

De acordo com a Comissão do Pantanal, o estatuto do Pantanal vai resultar de uma reflexão conjunta de todos os segmentos sociais da região, conciliando produção e proteção e valorizando a segurança jurídica para todos. Para Soraya Thronicke, o colegiado deve priorizar ações emergenciais de auxílio às populações prejudicadas pelos incêndios. Ouça os detalhes: