AGRONEGÓCIO Estiagem contribui para colheita do milho, mas pode atrasar início do plantio da soja Segundo a Aprosoja/MS, perspectiva é de que apenas cerca de 5% de área seja cultivada nos primeiros dias da safra da oleaginosa

2 SET 2020 - 14h:00 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima é de que não chova em Mato Grosso do Sul até o dia 13 de setembro. O período de estiagem e baixa umidade do ar contribui para a colheita do milho safrinha, que está 35,93% atrasado com relação ao mesmo período do ano passado.

Por outro lado, os dias mais secos podem atrasar o início do plantio da soja safra 2020/2021, que começa no dia 16 deste mês.

