MEIO AMBIENTE Estiagem e incêndios no pantanal devem piorar em agosto, diz Corpo de Bombeiros Baixa umidade, alta velocidade do vento e temperaturas elevadas criam cenário ideal para o fogo

23 JUL 2020 - 14h:32 Por Marcus Moura / CBN

O pantanal sofre com o pior número de incêndios desde 1998, segundo dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A previsão para os próximos três meses é que a região não registre chuva, o que deixa a umidade relativa do ar muito baixa. Aliada a alta velocidade do vento e a temperaturas elevadas criam o cenário ideal para a propagação do fogo no bioma. Há mais de uma semana o Corpo de Bombeiros luta contra as chamas em diversos pontos de difícil acesso em Corumbá, distante 419 quilômetros da Capital. Confira: