AGRONEGÓCIO Estiagem pode impactar na produtividade do milho safrinha Segundo o presidente da Aprosoja MS, umidade está abaixo de 6cm em algumas áreas

29 ABR 2020 - 15h:43 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

As lavouras de milho já sentem os efeitos da escassez de chuvas aqui no Estado, o que pode reduzir as previsões para a produtividade da safrinha. Segundo o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado, André Dobashi, a umidade em algumas áreas está abaixo de 6 centímetros no solo.

De acordo com as informações do acompanhamento de safra, divulgado pelo Sistema Famasul, a previsão do tempo indica que não há possibilidade de chuva para o Estado.

Saiba mais: