INCÊNDIO Estoque do Atacadão pega fogo e fica destruído Fumaça é vista de longe em vários pontos da cidade

13 SET 2020 - 18h:17 Por Gabi Couto/CBN

O estoque do Atacadão da Avenida Duque de Caxias está em chamas neste momento. O incêndio consumiu mais da metade da estrutura do estabelecimento.

As chamas começaram na parte de trás do prédio no final da tarde deste domingo. Funcionários e clientes foram obrigados a saírem as pressas por conta da rapidez com que o fogo se espalhou no interior do local por conta do material inflamável dos estoques.

A polícia e o Corpo de Bombeiros estão no local neste momento. Não há informação de feridos.