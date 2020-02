“Estoques de postos de gasolina seguram preço do etanol”, afirma presidente da Biosul

A lei que altera a alíquota de ICMS da gasolina e do etanol passou a valer no último dia 12 de fevereiro em Mato Grosso do Sul. A mudança decretada pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja, aumenta a taxação da gasolina de 25% para 30% e reduz do etanol para 20%.

Com isso, os consumidores já sentiram no bolso a mudança nos preços da gasolina nos postos de combustíveis. Mas o etanol ainda não apresentou variação, porque, segundo o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), Roberto Hollanda Filho, depende dos estoques das distribuidoras.

Saiba mais: