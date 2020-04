AGRONEGÓCIO Estoques menores devem manter preço do milho acima de 40 reais Mesmo com queda influenciada pelo mercado mundial, preço deve se manter estável

15 ABR 2020 - 14h:00 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O preço do milho teve uma queda no mercado interno, devido às influencias externas, principalmente pela gasolina mais barata nos Estados Unidos. Mas, segundo o gerente técnico do Sistema Famasul, José Padua, o menor estoque do cereal deve manter o preço da saca acima dos 40 reais.

Saiba mais: