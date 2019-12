TURISMO Estrada de Piraputanga é asfaltada para alavancar ecoturismo A estrada vai viabilizar o acesso às áreas preservadas da região

24 DEZ 2019 - 11h:29 Por Thais Cintra/CBN

A Estrada Ecológica entre os distritos de Palmeiras e Piraputanga recebeu pavimentação asfáltica. A pista de terra sinuosa foi substituída pela nova estrada que dá acesso aos municípios próximos. Com investimento de R$ 21,2 milhões, a obra vai alavancar o desenvolvimento de uma região de grande potencial para o ecoturismo entre os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana. Com 55 km de extensão, do trevo com a BR-262 ao centro de Aquidauana, a MS-450 é o principal acesso aos distritos privilegiados pelos recursos naturais situados no entorno dos paredões de arenito da Serra de Maracaju cortados pelo rio Aquidauana, que dividem planalto e planície. O local é muito visitado por pescadores e amantes de esportes radicais, como ciclismo e escaladas, e conta com estrutura de hotéis, pousadas e pesqueiros.