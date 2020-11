EFEITO CORONA Estrangeiros estão proibidos de entrar no Brasil por mais 30 dias Portaria publicada pela Anvisa restringe acesso ao país para evitar contaminação da covid-19

16 NOV 2020 - 18h:26 Por Gabi Couto/CBN

A Anvisa publicou nova portaria prorrogando por mais 30 dias a entrada de estrangeiros em território brasileiro. A determinação foi assinada pelos ministros Braga Netto (Casa Civil), André Mendonça (Justiça), Eduardo Pazuello (Saúde) e Tarcísio Gomes (Infraestrutura) e visa evitar a contaminação do coronavírus no país.

As restrições previstas na portaria abrem duas exceções apenas. Uma para entrada de estrangeiros por via terrestre, entre Brasil e o Paraguai, que possuem cidade gêmeas e outra por via aérea, desde que obedecidos os requisitos migratórios, inclusive o de portar o visto de entrada.