CINE CBN Estreias da semana contam com terror e história real sobre o nazismo Oito filmes estreiaram nesta semana, com direito a remake de 'O Homem Invisível'

28 FEV 2020 - 12h:39 Por Isabelly Melo

Nesta semana oito filmes estreitaram nas telonas, e o Cine CBN te ajuda a entender um pouco de cada um deles, para escolher o seu preferido, que conta desde filme de terror, até histórias emocionantes sobre a construção familiar. Ouça o Cine CBN desta sexta-feira:

O filme ‘Você Não Estava Aqui’, do diretor britânico Ken Loach, retrata a vida de uma família que passa por situação financeira precária e na tentativa de dar uma vida melhor aos filhos, Richy e a esposa acabam se dividindo em trabalhos informais, o que causa o distanciamento e separação familiar. Uma trama carregada de emoção, e muito bem avaliado pela crítica.

E falando sobre família, outra estreia dessa semana é o filme ‘Meu Nome é Sara’, de Steven Oritt, que conta a história de uma jovem judia polonesa, de 13 anos, que teve sua família assassinada por nazistas em setembro de 1942. Após fugir para o interior da Ucrânia, sara usa a identidade de sua melhor amiga para se refugiar em uma vila, onde é acolhida por um casal de fazendeiros. Omitindo o fato de ser judia, a situação complica quando ela descobre segredos sobre o casamento dos anfitriões, enquanto tenta esconder a verdade sobre sua origem para fugir do exército nazista.

Ainda sobre a guerra mundial o filme ‘Uma Vida Oculta’, baseado em fatos reais, do diretor norte americano Terrence Malick, retrata a vida de Franz, um fazendeiro austríaco que é convocado a lutar junto ao exército alemão durante a 2ª Guerra Mundial. O homem recusa a ordem e com apenas 36 anos de idade acaba condenado à pena de morte por traição à pátria. O filme é uma forte crítica a segunda guerra mundial, retratando a resistência ao regime alemão imposto por Adolf Hitler.

Passando pro lado sombrio das estreias dessa semana temos dois filmes de terror que podem mexer com o seu psicológico. Começando pela ficção ‘O Homem Invisível’, um remake do diretor australiano Leigh Whannell, que já foi premiado em Veneza. A trama conta a história de Cecilia, que após o suposto suicídio do ex-namorado abusivo passa a ter a sensação de estar sendo vigiada por alguém a todo tempo. Durante o filme, Cecilia tenta provar que está sendo caçada por alguém que ninguém pode ver, enquanto luta para ficar viva. O remake tem ótimas avaliações e promete além deixar os telespectadores com calafrios, mostrar as consequências de um relacionamento abusivo.

E por fim, temos o terror ‘A Hora da Sua Morte’, dirigido pelo norte americano Justin Dec, o filme mostra uma jovem enfermeira que baixa um aplicativo que promete prever o momento e a data exata de sua morte. O problema começa quando o aplicativo indica que a enfermeira Quinn Harris tem apenas três dias de vida restantes, quando começa a luta por sobrevivência. E se você quiser arriscar, o aplicativo já está disponível para smartphones.

As estreias da semana também contam com ‘Martin Eden’, que retrata a história de um escritor que luta para ascender socialmente através de uma intensa e apaixonada busca pela auto-educação, na esperança de conseguir um lugar entre a elite literária.

Além desse também estreou ‘Jovens Polacas’, em que um jornalista realiza uma pesquisa de doutorado sobre escravas brancas do Rio de Janeiro que eram enganadas e levadas para prostíbulos. E ‘Tarde para Morrer Jovem’, onde durante o verão de 1990 no Chile, as pessoas começam a sentir uma crescente sensação de liberdade e três adolescentes enfrentam seus primeiros amores e medos.