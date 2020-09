MEIO AMBIENTE Avanços tecnológicos evitam perdas em florestas, afirma Reflore/MS Trabalho de reflorestamento é realizado em áreas da costa lesta de MS com câmeras de monitoramento, devido às queimadas

28 SET 2020 - 13h:20 Por Thais Cintra/ CBN

À frente do mercado de celulose em Mato Grosso do Sul, a Reflore - MS atua no reflorestamento ambiental e incentivo à Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF), em diversas regiões do Estado.

Nesta segunda-feira (28), a Rádio CBN Campo Grande recebeu nos estúdios, o presidente executivo da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, Dito Mário, que detalhou o trabalho de empresas que auxiliam no combate aos incêndios florestais, onde os associados tem participação em área territorial.

A associação está no oitavo ano de campanha contra às queimadas. Cerca de 750 mil hectares de eucalipto estão dentro das áreas plantadas e segundo Dito, os incêndios só não foram piores porque há infraestrutura por parte das empresas de conservação florestal. “Utilizamos câmeras de segurança que monitoram toda a região de florestas. As dificuldades vão desde detectar o fogo até o combate”, destacou.

O diretor também salientou que é preciso melhorar a logística e estrutura das rodovias vicinais, facilitando o acesso das fábricas às estradas para que a madeira chegue o mais rápido possível no destino final. Confira: