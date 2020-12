DESENVOLVIMENTO Estrutura da ponte Bioceânica é aprovada Presidente Jair Bolsonaro viu a maquete da obra nesta semana com o chefe de Estado paraguaio Mario Benítez

5 DEZ 2020 - 14h:00 Por Gabi Couto

O presidente Jair Bolsonaro se encontrou na última terça-feira (1º) com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez para acompanhar os trabalhos da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, no Rio Paraná. A reunião em Foz do Iguaçu (PR) também serviu para tratar da ponte que fará a ligação entre os países para a Rota Bioceânica.

O Consórcio Prointec, responsável pela realização do projeto, apresentou uma maquete aos dois para analisarem como a obra ficará. A ponte sobre o Rio Paraguai, entre Carmelo Peralta (PY) e Porto Murtinho (MS), é de responsabilidade do país vizinho. O trecho será o terceiro ligando as duas nações, mas desta vez a responsabilidade da construção é do governo paraguaio.

Serão 680 metros de extensão e um investimento de US$ 75 milhões que vão facilitar o acesso do Brasil ao Oceano Pacífico e abrir mercados para as produções de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com o percurso até os portos chilenos. A obra deve sair do papel no primeiro semestre de 2021 e a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro faça uma visita no local.

A Rota Bioceânica terá mais de 2,4 mil km entre Campo Grande e o Porto de Antofagasta, no Chile, reduzindo em até duas semanas o tempo de viagem das exportações do Centro-Oeste do Brasil até os países do Oriente, principalmente China, Japão e Coreia do Sul.

A ligação entre o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile, com a rota bioceânica, gerará novas oportunidades econômicas. Os produtos chilenos, argentinos e paraguaios poderão entrar no Brasil pelo Mato Grosso do Sul (Porto Murtinho, Corumbá e Ponta Porã), enquanto as mercadorias brasileiras chegarão a países como Coreia, Japão e China via Pacífico, a preços mais competitivos.

Bolsonaro aproveitou a ocasião para ressaltar que os projetos entre os dois países são fruto das excelentes relações entre os dois países. Após o encontro aberto ao público, os dois tiveram uma reunião particular num hotel. Este é o terceiro encontro entre os estadistas desde 2019.