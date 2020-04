DECISÃO Estudantes da rede estadual receberão alimentos comprados para merenda Decisão do Governo Federal autorizou a medida, que agora está em fase de elaboração em Mato Grosso do Sul

13 ABR 2020 - 12h:48 Por Marcus Moura/CBN

O Governo do Estado vai doar para as famílias dos estudantes da rede pública os alimentos comprados no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são provenientes da agricultura familiar. Além de garantir alimentação, a medida também assegura renda aos pequenos produtores. Ouça mais: