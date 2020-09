COGNA Estudantes matriculados no 9° ano da rede pública podem ganhar bolsa para o ensino médio Além da isenção nas mensalidades, os alunos selecionados receberão gratuitamente os materiais didáticos e mentoria de um voluntário

10 SET 2020 - 19h:25 Por Marcus Moura/CBN

A Cogna, maior organização educacional do país, está oferecendo 400 bolsas integrais de estudo a alunos de baixa renda e alto potencial acadêmico matriculados no 9º ano da rede pública em Mato Grosso do Sul. Com um impacto social de mais de R$ 14 milhões, o programa criado há três anos já beneficiou quase 400 jovens. Além da isenção nas mensalidades, os alunos selecionados recebem gratuitamente os materiais didáticos e mentoria de um voluntário. Confira: