ABASTECIMENTO Etanol fica mais caro após queda do ICMS

7 MAR 2020 - 08h:46 Por Marcus Moura

Quase trinta dias após o reajuste de 25% para 30% da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da gasolina, o preço médio do combustível chegou a R$ 4,455 em Campo Grande, ou seja, em comparação com a última média antes da alta (R$ 4,252), houve encarecimento de 4,77%. O etanol, que teve alíquota reduzida de 25% para 20% e saiu de R$ 3,635, antes do reajuste, para R$ 3,520 no último levantamento (-3,26%), voltou a subir chegando a R$ 3,540 (+0,5%). O preço médio do diesel ficou na casa dos R$ 3,669 em Campo Grande, de acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o que significa redução 0,7%.

Para o etanol ser mais vantajoso que a gasolina, o consumidor precisa fazer uma conta dividindo o preço do litro do biocombustível pelo da gasolina e o resultado precisa ser inferior a 0,7. Neste caso, a divisão dos R$ 3,540 por R$4,455 resulta em 0,79%.

No Estado, o preço médio da gasolina saiu de R$ 4,640 no último levantamento para R$ 4,734 agora (+2,03%). O litro mais barato, como de costume, é o encontrado na Capital e o mais caro, na cidade branca, Corumbá a R$ 4,922.

O valor anterior do etanol não estava disponível no site da ANP, porém a média estadual agora é de R$ 3,748. Campo Grande também vende o etanol mais barato e Três Lagoas, o mais caro a R$ 3,909. O valor médio do diesel no Estado é de R$ 3,828. Campo Grande e Três Lagoas repetem o cenário anterior, com o litro a R$ 3,669 e R$ 3,972, respectivamente.