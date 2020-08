CONSUMO Etanol volta a ser mais vantajoso que a gasolina em Campo Grande Além da Capital, outras duas cidades do Estado estão na lista. Entenda cálculo

7 AGO 2020 - 18h:32 Por Marcus Moura/CBN

Em grande parte dos postos de combustíveis em Campo Grande, abastecer com etanol já é mais vantajoso do que abastecer com gasolina, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Para chegar ao resultado é preciso fazer uma conta simples, dividir o preço do etanol pelo valor cobrado na gasolina. Se o resultado for igual ou inferior a 0,7%, o biocombustível sai na frente do derivado do petróleo. Confira: