INFRAESTRUTURA Etel - Estudos Técnicos ldta é selecionada para projeto de acesso a ponte bioceânica Governo de MS quer união com Paraguai para viabilização de uma aduana integrada

10 NOV 2020 - 10h:42 Por Marcus Moura/CBN

A empresa Etel -Estudos Técnicos Ltda foi selecionada para a elaboração dos estudos e do projeto do acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho. A contratação feita pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) é mais uma etapa avançada pelo governo brasileiro no processo de concretização da Rota Bioceânica.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, “o governo federal e o Governo do Estado já estão em tratativas com o Paraguai para que eles sejam parceiros, não na construção, mas principalmente na viabilização de uma aduana integrada. Nesse Centro teremos a Receita Federal, a Polícia Federal, a Iagro, o Ministério da Agricultura, enfim, todos os órgãos de controle necessários para que consigamos fazer fluir as operações de importação e exportação através da Rota Bioceânica”, finalizou. Confira: