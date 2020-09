ONLINE Evento aborda possibilidades de negócios no Chile Empresários interessados no mercado internacional podem se inscrever para webinar gratuito do Sebrae-MS

2 SET 2020 - 12h:21 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN



Empresários sul-mato-grossenses interessados em conhecer possibilidades de negócios no Chile podem se inscrever para o webinar “Cruzando Fronteiras”, realizado pelo Sebrae-MS. O evento será transmitido nesta quarta-feira (02), às 16h (horário MS) e as inscrições são gratuitas. A atividade é direcionada aos empreendedores que buscam o mercado internacional.

Nela, os participantes irão conhecer empresas locais que já têm relações comerciais estabelecidas com empreendimentos chilenos, além de tirar as dúvidas sobre o assunto. A transmissão on-line contará ainda com a participação do ministro João Carlos Parkinson de Castro, responsável pela coordenação geral de assuntos econômicos da América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores; e do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, o diretor de operações do Sebrae, Tito Estanqueiro disse que o evento visa fortalecer as relações comerciais entre Brasil e Chile, especificamente em Mato Grosso do Sul. "O Sebrae busca promover o fortalecimento dos negócios locais, abrindo novos mercados e considerando o corredor bioceânico e nossa proximidade geográfica”, destacou.

Como se inscrever?

Para participar do webinar “Mato Grosso do Sul Cruzando Fronteiras – Chile”, os interessados devem preencher um formulário on-line em: bit.ly/mscruzandofronteiras. O link de acesso à transmissão será enviado no contato informado. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.