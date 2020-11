SEBRAE REVOLUTION LIDERANÇA Evento vai discutir futuro do trabalho, felicidade e produtivo Segundo analista técnica do Sebrae, Isabella Montello, o foco da programação é gente

18 NOV 2020 - 12h:54 Por Ingrid Rocha/ Thais Cintra CBN

A partir desta quinta-feira (19) o Sebrae-MS realiza o Sebrae Revolution Liderança. A programação conta com especialistas como a professora de filosofia Helena Galvão e a empreendedora Sandra Chemin.

O evento vai abordar o futuro do trabalho, felicidade e produtividade, e criatividade. São três dias (19 e 26 de novembro e 10 de dezembro) com palestras online a partir das 19h. Em entrevista à CBN Campo Grande, a analista técnica do Sebrae-MS, Isabella Montello, explicou como vai funcionar a programação e os principais destaques. Confira: