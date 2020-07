VIVA CASA CBN Eventos virtuais promovem encontros de arquitetura A CASACOR tem editado semanalmente vídeos com uma exposição de temas

4 JUL 2020 - 10h:17 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

Com a exigência de distanciamento social, os encontros virtuais tem sido o caminho para manter uma reflexão coletiva sobre diversos temas. Nesta esteira, a CASACOR tem editado semanalmente vídeos com uma exposição de temas como Arquitetura Empática, Design Essencial em episódios do projeto Arena CASACOR, o tema apresentado esta semana por Ricardo Guimaraes fala da interdependência.

Sobre esse assunto e sobre o 1° Meeting Arq Experience, a jornalista Luciane Mamoré conversou neste sábado, 02 de julho, no Viva Casa CBN, com o arquiteto Darlan Firmato, gestor de sustentabilidade da CASACOR. Firmato será um dos palestrantes deste primeiro encontro virtual de grandes nomes da arquitetura que será realizado de 07 a 09 de julho.