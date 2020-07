EDUCAÇÃO Evitar distrações é estratégico até o Enem, diz professor Manter disciplina de estudos e formatar uma metodologia de aprendizado em casa pode ajudar nas provas do Exame

31 JUL 2020 - 12h:05 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve suas novas datas adiadas apenas para 2021 por conta da pandemia de coronavírus. A prova impressa será realizada em 17 e 24 de janeiro de 2021. A prova digital ficou para 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

No entanto, o adiamento pode ajudar os alunos na preparação, diz Augusto Ferreira Sampaio Rosa que é professor da área de Linguagens e Redação no ensino médio e cursinho pré-vestibular do colégio Nota 10.

Augusto afirma ainda que é nesse tempo de aulas remotas, é necessário ter disciplina, evitar distrações e elaborar uma estratégia de estudos. Acompanhe: