SOJA Evolução do plantio está 37 pontos abaixo da média das últimas cinco safras Semeadura chegou a 4,1% de área plantada no Estado até o dia 16 deste mês

22 OUT 2020 - 17h:35 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O plantio da soja chegou em 4,1% de área plantada até o dia 16 de outubro, segundo boletim semanal divulgado pelo Sistema Famasul, o que corresponde a cerca de 149.445 hectares. A semeadura foi iniciada tardiamente em Mato Grosso do Sul devido ao longo período de estiagem.

Entre as regiões do Estado, a Sul está com a semeadura mais avançada, os produtores aproveitaram as precipitações e seguiram com ritmo intenso no plantio, alcançando a média de 5% de área na segunda semana deste mês.

O Centro do Estado plantou 2,8% até o momento, e a região Norte está com 2,3%.

A evolução da semeadura está 37,2 pontos percentuais abaixo na comparação com a média do mesmo período das últimas cinco safras e 8,3 pontos a menos que a temporada 2019/2020.