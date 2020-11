LUTO Ex-deputado Roberto Orro morre aos 83 anos Ex-secretário e ex-presidente da Assembleia, foi protagonista na luta pela democratização

24 NOV 2020 - 07h:45 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Faleceu por volta das 23h de segunda-feira (23) o ex-deputado Roberto Orro, aos 83 anos. Ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-secretário de Justiça, Orro era advogado e marcou sua trajetória política na luta pela redemocratização, atuando nos movimentos pela anistia e em defesa dos presos e perseguidos políticos.

Como secretário oi responsável pela criação dos Conselhos Estaduais do Direito Humanos, dos Indígenas, dos Negros e da Mulher. Como presidente da Assembleia Legislativa estimulou as audiências públicas e lutou pelo fortalecimento do Legislativo.

Democrata acima de tudo, foi substituído na vida púbica, depois de quatro mandatos pelo filho, deputado estadual Felipe Orro. Casado com Yonne Orro, deixa três filhos, Felipe, Isabele e Nilza. O governo do Estado deve decretar luto oficial nas próximas horas.