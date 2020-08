PONTA PORÃ Ex-lutador de MMA é assassinado na fronteira Esposa da vítima também foi atingida com um tiro, foi hospitaliza e passa bem

10 AGO 2020 - 09h:45 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

Um ex-lutador de MMA foi assassinado na fronteira com mais de dez tiros de pistola 9mm. A vítima estava em uma confraternização na hora do crime. A esposa do lutador também foi atingida com um tiro, foi hospitalizada e passa bem. Ouça os detalhes: