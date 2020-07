CBN EM AÇÃO Ex-ministro abre CBN em Ação Live 2020 Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, será o primeiro participante da série de Lives promovida pelo grupo RCN

22 JUL 2020 - 12h:09 Por Redação/CBN

O ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou nesta quarta-feira (22) do CBN Campo Grande e falou da importância dos debates de ideiais que ocorrerão a partir da próxima semana. O mês de julho ficará marcado por mais uma grande inovação da Rádio CBN Campo Grande.

No próximo dia 28 terá início O RCN e CBN em Ação Live 2020. Especialistas reconhecidos nacionalmente, que são referências em temas de grande relevância ao momento econômico, social e político no Brasil trazem para Mato Grosso do Sul visões estratégicas e conhecimentos que fazem a diferença. Serão seis encontros virtuais ao vivo pelos canais do Facebook e do Youtube da CBN e grupo RCN.

Confira o cronograma:

- Dia 28 de julho, o tema enfrentamento e saída da pandemia, com o ex-ministro da saúde, Ricardo Barros;

- Dia 25 de agosto, o tema cenário econômico de Mato Grosso do Sul, com o ex-ministro da economia, Mailson da Móbrega;

- Dia 29 de setembro o debate será a força do agronegócio de Mato Grosso do Sul e os caminhos pós crise, com o ex- ministro da agricultura Roberto Rodrigues;

- Dia 20 de outubro, comportamento e importância da gestão nas organizações do futuro. O tema será debatido pelo médico, empresário e professor, Eugênio Mussak;

- Dia 17 de novembro, em debate a nova realidade dos ambientes nas organizações. A participação será do engenheiro e Ceo da Great Place to Work, Ruy Shiozawa;

- Dia 4 de dezembro, o debate atitude e sentimento para o futuro, com o filósofo, escritor e educador, Mario Sérgio Cortella

Todas as lives serão às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul.