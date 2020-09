RCN/CBN EM AÇÃO LIVE 2020 Ex-ministro acredita que MS continuará competitivo em 2021 Quanto a logística, Roberto Rodrigues citou parcerias para agregar valor

29 SET 2020 - 19h:13 Por Gabi Couto/CBN

Durante o RCN/CBN em Ação - Live 2020, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, respondeu ao questionamento do vice-presidente do Sistema Famasul, Luis Alberto Moraes Novaes sobre a situação da demanda do agronegócio após o período da pandemia.

"Vivemos um momento interessante do agro, com aumento da demanda, e a experiência nos mostra que os preços dos nossos produtos aumentam. Mas logo em sequência temos o aumento do custo da produção. Isso nos deixa em uma situação de desconforto. O que pode acontecer após a pandemia?", perguntou Novaes.

O ex-ministro respondeu com uma metáfora e mostrou otimismo. "É como se fosse um morro. Enquanto a locomotiva está descendo, os vagões estão subindo. Temos um câmbio muito bom hoje. E tem gente dizendo que esse negócio se sustenta até o ano que vem. Estamos colhendo uma safra com cambio muito bom, mas plantamos com o mesmo câmbio para plantar no ano que vem", destacou.

Ele relembrou a situação que viveu entre 2003 e 2004. "Na época acharam ruim o que eu falei, achando que eu estava sendo pessimista. Em 2003 o câmbio estava R$ 4 e em seguida o câmbio despencou. Se o câmbio cair muito,vamos ter problema porque a locomotiva vai baixar e os vagões estarão subindo. Tem que cuidar isso aí".

Mas Rodrigues mostrou otimismo e disse não ter razões para temer. "A demanda continua aquecida lá fora, a China, Ásia, Oriente Médio, países árabes estarão comprando, mas pode haver boicote em relação ao que falam de nós lá fora, que é muito forçado", resumiu.

Logística

O vice-presidente do Sistema Famasul também quis saber sobre a logística de Mato Grosso do Sul. "Todos falavam que MS estava perto do mercado consumidor e estamos vendo outros estados a frente. O estado continuará com a mesma competitividade apesar de estar no meio do país quanto a logística?".

Para o ex-ministro, o MS é um estado privilegiado. "O que precisava era avançar muito na agregaçaõ de valor. O Paraná fez isso lá atrás com muito sucesso, com muito valor. Aí com ação pública somada com privada, não vender só comodities, mas produtos mais bem acabados".

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

Próximo encontro

O próximo palestrante do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 é o professor e fundador da Sapiens Consultoria em Desenvolvimento de Lideranças, Eugenio Mussak. O encontro virtual acontecerá no dia 20 de outubro (terça-feira), também às 18h, e terá como tema principal comportamento e importância da gestão das organizações do futuro.

Formado em medicina, Mussak leciona há mais de 40 anos, tendo se especializado em educação corporativa. Na Rádio Estadão/ESPN, conduz um programa chamado "Papo de Lider Entrevista", no qual conduz entrevistas com executivos, empresários e personalidades que fazem a diferença.

Autor de cinco obras, entre elas: Gestão Humanista de Pessoas (2010) e Preciso Dizer o que Sinto (2010), ele também escreve a coluna “Para Pensar Bem", na Revista Vida Simples, da Editora Abril, onde fala sobre comportamentos e angústias humanas.