TRÁFICO Ex-policial militar de MS é apontado como chefe do esquema bilionário de cocaína que perdeu R$ 1 bi As informações foram reveladas pelo colunista do UOL Josmar Jozino

25 NOV 2020 - 14h:38 Por Marcus Moura/CBN

A polícia federal realizou o maior sequestro de bens fruto de atividades criminosas da história do brasil nesta segunda-feira (23). Cerca de 1 bilhão foram confiscados de uma organização criminosa que traficava cocaína da América do Sul para Europa e África. Ainda segundo a polícia, o chefe do grupo pode ser um ex-policial militar de Mato Grosso do Sul. As informações foram reveladas pelo colunista do UOL Josmar Jozino. Confira: jpnews · Ex-policial militar de MS é apontado como chefe do esquema bilionário de cocaína que perdeu R$ 1 bi

