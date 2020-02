AGORA Ex-prefeito de Amambai, Dirceu Lanzarini morre em Dourados Lanzarini foi vítima de um atendando no final da manhã desta segunda feira, e foi socorrido para o hospital do coração

24 FEV 2020 - 15h:38 Por Lílian Rech/Isabelly Melo

Secretário especial da casa civil de Mato Grosso do Sul, Dirceu Lanzarini morreu no hospital do coração de Dourados. Ele foi vítima de um atentado em amambai. O crime aconteceu em uma fazenda que pertence a Lanzarini, que foi ferido com um tiro na cabeça e dois no braço. Confira: