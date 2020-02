DOURADOS Exame do 1º caso suspeito de coronavírus no estado dá negativo Secretaria estadual de Saúde aguarda a contraprova do exame feito em publicitário pontaporanense

28 FEV 2020 - 07h:12 Por Lílian Rech/Isabelly Melo

Secretaria de Estado de Saúde aguarda a contraprova do exame feito em publicitário pontaporanense - Divulgação Caso suspeito de corona vírus registrado em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, foi descartado após exames. Confira:

