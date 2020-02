SAúDE Secretaria de Saúde descarta suspeita de Coronavírus em MS Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em Campo Grande, seis casos suspeitos foram descartados

27 FEV 2020 - 17h:53 Por Marcus Moura/Giovanna Dauzacker

O exame realizado no paciente de 24 anos, que estava internado em Ponta Porã com suspeita do novo Coronavírus, deu negativo, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde.

Em Campo Grande, seis casos suspeitos foram notificados, mas todos estão descartados.

Saiba mais: