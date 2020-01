LEGISLAÇÃO Novo texto prevê fim do exame toxicológico e revisão de valores das multas para motoristas de app Proposta será enviada para a Câmara Municipal no retorno do recesso parlamentar

28 JAN 2020 - 12h:43 Por Gabi Couto / CBN

Reunião ocorreu na manhã desta terça-feira (28), antes da lei entrar em vigor - Instragram Lei que regulamenta o transporte por aplicativo na Capital será suspensa para retificações. O novo projeto será enviado para a Câmara Municipal a partir da próxima semana. Neste período não haverá fiscalização e nem multa. Já está estabelecida a supressão do exame toxicológico e um estudo para revisão dos valores das multas e prazo do veículo para circulação.

