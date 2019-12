SAúDE Excesso de açúcar na infância pode causar hiperatividade A longo prazo o carboidrato pode comprometer a saúde, estendendo-se à fase adulta

27 DEZ 2019 - 09h:00 Por Isabelly Melo

Desde o bolo da vóvó, até o chiclete, o açúcar está presente no dia a dia de grande parte da população, principalmente das crianças. No período de férias o consumo de doces tende a aumentar, e se consumido sem controle, o açúcar pode causar sérios danos à saúde.

Segundo a nutricionista da Unimed Campo Grande, Allessyane Cleyti, a longo prazo o carboidrato pode causar hiperatividade, dificuldade de concentração, irritabilidade, elevação dos níveis de colesterol, obesidade, além de aumentar o risco de doenças crônicas no futuro, como diabetes e hipertensão.

O ideal, de acordo com a nutricionista, seria se o açúcar não fosse inserido na alimentação das crianças, porém, com tantas guloseimas a disposição a orientação é que o açúcar seja inserido somente a partir dos dois anos de idade.

E para que a criança mude seus hábitos alimentares é necessário que a família também se adapte a consumir menos açúcar. Pois, segundo a nutricionista, o tipo de alimentação dos pais e da família ao redor influência diretamente no comportamento alimentar da criança.

Allessyane explica ainda que, mantendo uma alimentação saudável, livre de produtos e alimentos prejudiciais à saúde, quando a criança tiver a liberdade de escolha, a mesma terá uma memória degustativa, que auxiliará no consumo consciente do açúcar e, consequentemente, terá também uma vida mais saudável.

Dados

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso; e mais de 700 milhões, obesos.

Segundo a última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 35,15% das crianças de região centro-oeste, entre 5 a 9 anos, estavam com excesso de peso, e 48,3% dos adultos também apresentavam excesso de peso.

Ouça a matéria completa: