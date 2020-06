EFEITO CORONA Exército paraguaio reforça bloqueio na fronteira Medida foi tomada para coibir entrada de brasileiros que estavam indo as compras

3 JUN 2020 - 08h:27 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

O exército paraguaio está reforçando a segurança na fronteira após reabertura do comércio em Pedro Juan Caballero. A medida foi tomada para coibir a entrada de brasileiros que estavam indo as compras no Paraguai. Ouça os detalhes: