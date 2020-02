DESENVOLVIMENTO Expectativa da indústria de MS é usar 100% do FCO Para Longen, presidente da Fiems, esse é um recurso significativo para desenvolvimento do Estado

11 FEV 2020 - 14h:52 Por Beatriz Magalhães/CBN

O mercado tem dado sinais de que a economia vem se recuperando. Um termômetro são os recursos do FCO - Fundo de Desenvolvimento para o Centro Oeste, que são usados para investimentos em novos projetos e também para capital de giro. Em 2019 foram liberados R$ 2 bi do FCO para Mato Grosso do Sul, dividido entre os setores ligados ao agronegócio, comércio e serviços e a indústria.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado, Sérgio Longen, afirma que o setor industrial vai utilizar 100% dos recursos disponíveis para este ano. Confira: