AGRONEGÓCIO Expectativa de exportação de soja sobe para 6,5 mi de t em agosto Estimativa se baseia no volume embarcado na primeira quinzena somado ao previsto até o fim do mês

20 AGO 2020 - 14h:42 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

A perspectiva da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais para as embarcações de soja do Brasil em agosto aumentou de 6,479 milhões para 6,582 milhões de toneladas.

A estimativa é baseada no volume embarcado nos primeiros quinze dias, somado ao previsto para ser exportado no restante do mês.

