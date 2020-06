AGRONEGÓCIO Expectativa é de boas ofertas para produtor de milho, segundo presidente da Aprosoja/MS Mais de 40% da safrinha já foi comercializada no Estado

9 JUN 2020 - 14h:19 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A estiagem prejudicou o andamento da segunda safra de milho 2019/2020 em Mato Grosso do Sul, o que pode reduzir a produção do cereal, com relação ao ciclo anterior.

De acordo com o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, além da escassez de chuva e o atraso da semeadura da soja, a previsão de frio para esta época do ano também contribuiu para a queda de produtividade.

