AGRONEGÓCIO Expectativa é de estabilidade no valor do leite em abril Segundo Famasul, oferta e demanda devem influenciar direção do preço do produto

22 ABR 2020 - 13h:38 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Ilustração/Freepik O preço do leite tem sentido os efeitos do isolamento social, devido à pandemia da Covid-19. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados do Conselho Paritário de Produtores e Indústrias (Conseleite), o valor de referência para o produto entregue em março a ser pago em abril está 1,5% maior que o registrado em fevereiro. Segundo a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira, a expectativa é de estabilidade no preço em abril, mas a oferta e a demanda é que devem ditar a direção do valor no mês. Saiba mais:

Deixe seu Comentário