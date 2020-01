PÉ NA ESTRADA Expedição científica percorre municípios da Serra da Bodoquena e Pantanal de MS Nioaque, Bonito, Bodoquena, Miranda e Corumbá estão no roteiro. Viagem é parte da premiação da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul

15 JAN 2020 - 10h:00 Por Loraine França

Despertar adolescentes e jovens estudantes para a pequisa científica. Esse é o objetivo da expedição que percorre os municípios de Nioaque, Bonito, Bodoquena, Miranda e Corumbá desde o dia 13 deste mês. Aproximadamente, 68 participantes entre estudantes das redes pública, privada e Insituto Federal de Mato Grosso do Sul, além de professores e organização, embarcaram na aventura que termna no sábado (18). Eles vão passar pelos municípios de Nioaque, Bonito, Bodoquena, Miranda e Corumbá. A viagem, organizada pelo Grupo Arandú, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), é parte da premiação da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETEC MS 2019).

A CBN Campo Grande conversou com integrantes da viagem e conheceu um projeto científico que surgiu na edição anterior da expedição. Desenvolvida pelas alunas Ohanna Gabriely Souza Leite (E. E. Prof Silvio Oliveira dos Santos), Gabryella Valverde (Colegio Status) e Hellen de Almeida (E.E. Rui Barbosa), orientada pelos professores Ana Lúcia Barros e Carlos César Gonzáles de Luna, a pesquisa desenvolve um herbicida a partir do extrato da espada-de-são-jorge para combater a braquiária no Parque Nacional da Serra da Bodoquena.

Ouça a reportagem: