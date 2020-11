NOVO CORONAVÍRUS Explosão de casos: MS bate novo recorde e soma 1,8 mil casos de covid-19 em 24h É o maior número de casos diários já contabilizado em Mato Grosso do Sul desde o início da pandemia. Do total de confirmados, 63% são de Campo Grande.

28 NOV 2020 - 12h:31 Por Loraine França

A covid-19 voltou a avançar em Mato Grosso do Sul e nos últimos dias, vem apresentando ata significativa no número de novos casos e de internados pela doença. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado neste sábado (28), 1.884 novos casos foram conformados nas últimas 24 horas, elevando o total de infectados para 97.605.

De acordo com a secretária adjunta da pasta, Crhistinne Maymone, Mato Grosso do Sul vem apresentando uma tendência no aumento de número de casos. "Há uma curva ascendente, com transmissibilidade com muita rapidez. Isso significa que, principalmente em Campo Grande, há uma população com característica de sair muito, de ir a lugares, de muita moblidade humana, que é a população de 20 a 39 anos", explica.

Maymone defende que a mobilidade urbana seja restringida, principalmente na Capital que é responsável por mais 30% dos casos diários de covid-19 e já soma 44.729 contaminados pela covid-19. "É muito importante que as pessoas tenham consciência de que neste momento é importante que todos se restrinjam em suas residências, pelo menos no período das 21h às 5h da manhã".

Novos casos

Do total das novas confirmações, 1.178 são de Campo Grande, o que representa 63% dos casos registrados neste sábado.

Também confirmaram novos casos Dourados (118), Naviraí (70), Corumbá (56), Maracaju (45) e mais 58 municípios.

O número de mortes se mantém estável e 3 óbitos foram registrados em Campo Grande. As vítimas tinham idades entre 58 e 87 anos. O estado totaliza 1.757 mortes causadas pelo novo coronavírus.

Internações

O número de internados aumentou 11% nas últimas 24 horas, passando de 406 para 450. Em 15 dias, o número de internados em Mato Grosso do Sul dobrou, saindo de, aproxmadamente, 200 para 450.

Leitos

A taxa de ocupação de leitos na macrorregião de Campo Grande vem se mantendo elevada e 90% dos 240 leitos de UTI do SUS estão ocupados. Em seguida aparece a macrorregião de Corumbá, que subiu nesse ranking e tem 70% de ocupação. Dourados e Três Lagoas têm 49% dos leitos ocupados.

*Atualizado às 13h10 para acréscimode informações.