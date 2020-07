AGRONEGÓCIO Exportação de carne bovina atinge recorde em junho Crescimento foi de 28% com relação ao mês do ano passado

8 JUL 2020 - 15h:10 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

As exportações de carne bovina, processada e in natura, atingiram recorde de 172,362t em junho. Um aumento de 28% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo).

Com os resultados, as vendas externas do país atingiram um crescimento de cerca de 9% no primeiro semestre do ano, com relação ao igual período do ano passado.

Saiba mais: